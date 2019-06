F1. Robert Kubica o karze dla Vettela: Ja bym nie dał (WYWIAD ELEVEN SPORTS). Wideo

Dwa tygodnie temu podczas Grand Prix Kanady Sebastian Vettel stracił zwycięstwo na skutek decyzji stewardów. Ukarali go oni pięcioma sekundami, przez co kierowca Ferrari przegrał wyścig na rzecz Lewisa Hamiltona. "Nie chcę się w to mieszać" - mówi Robert Kubica zapytany o tę sytuację. Dodaje jednak, że on nie ukarałby Vettela.