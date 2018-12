Robert Kubica: Drugie święta poza Polską. Wideo

Robert Kubica: Najbliższe święta będą dopiero drugimi, jakie spędzę poza Polską. Muszę wyjechać na treningi fizyczne i kondycyjne, by być jak najlepiej przygotowanym do sezonu - powiedział nasz jedynak w F1. Kubica mówił też o "sporej cenie", jaką zapłacił za dążenie, by być najlepszym.