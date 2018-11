Formuła 1. Alonso o walce z Schumacherem, Verstappen o sprzeczce z Oconem. Wideo

Grand Prix w Abu Zabi, ostatnie w tym sezonie, będzie też ostatnim – przynajmniej na razie - dla byłego mistrza świata Fernando Alonso, który w przyszłym sezonie nie wystartuje w Formule 1. Przed tym pożegnalnym wyścigiem Hiszpan opowiadał o swojej przygodzie z F1. – Gdybym miał wymienić najtrudniejszego rywala, byłby to Michael (Schumacher). Nie dlatego, że był jakiś specjalny powód. Gdy zaczynałem ścigać się w Formule 1, Michael absolutnie dominował. Ja przychodziłem z zupełnie innej kategorii, ścigałem się wcześniej w gokartach, widziałem jak on wygrywa i nagle mogłem się z nim ścigać. Te wyścigi były wyjątkowe. Było w nich dużo emocji – powiedział Alonso.

Max Verstappen z Red Bull wrócił jeszcze do zamieszania sprzed dwóch tygodni, po Grand Prix Brazylii, gdy ostro posprzeczał się z Sebastianem Oconem (Red Bull). – Lubicie takie sytuacje, prawda? Jak się coś dzieje? Ale wszystko jest już w porządku, poza tym, że wyników nie zmienimy. Takie sytuacje są czasami dziwne, ale tak już bywa. Nawet po zakończeniu wyścigu adrenaliny jest jeszcze bardzo dużo. Nie jesteśmy robotami, poddajemy się emocjom. I dalej tak będzie, nawet jeśli byśmy tego nie chcieli.

Do zdarzenia odniósł się również Esteban Ocon (Force India): - Musimy już o tym zapomnieć i iść do przodu. Nie zmienimy przeszłości. Myślę, że nawet jeśli Max mówi coś innego, chciałby cofnąć to, co się stało. Ale nie wracajmy już do tego, skoro nie możemy nic zmienić.