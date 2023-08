Zwariowana końcówka w Holandii. Ulewa nie powstrzymała Verstappena

Za kierowcami Formuły 1 zdecydowanie jeden z najbardziej wymagających wyścigów w obecnie trwającym sezonie. Ogromna ulewa, która pojawiła się w końcówce Grand Prix Holandii doprowadziła nawet do czerwonej flagi i dłuższego przerwania rywalizacji. Nic sobie z tego nie robił Max Verstappen. Holender znów zwyciężył przed własną publicznością i odkąd Zandvoort wróciło do kalendarza, nikt go w tym miejscu nie pokonał.