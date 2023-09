Zrobili prezent Japończykom. Nowy kierowca w znanym zespole

W relacji z pierwszego z treningu informowaliśmy was o przedłużeniu współpracy McLarena z Oscarem Piastrim, który w barwach stajni z Woking będzie ścigał się co najmniej do sezonu 2026 . Z okazji weekendu na Suzuce brytyjski team postanowił pójść jeszcze za ciosem i tym razem przekazał fantastyczne wieści japońskim sympatykom królowej sportów motorowych. Nowym kierowcą rezerwowym zespołu został niedawny zwycięzca dwudziestoczterogodzinnego wyścigu Le Mans - Ryo Hirakawa.

Pierwsze czerwone flagi. Esteban Ocon zakończył trening

Zgodnie z oczekiwaniami znów na czele stawki uplasował się Max Verstappen. Do pełni szczęścia Red Bullowi brakuje tylko większej stabilizacji u Sergio Pereza. Meksykanin ewidentnie ma jeszcze spore rezerwy, ponieważ stać go na zdecydowanie lepsze lokaty niż jedenasta i dziewiąta. Wszystko co najlepsze zespołowy partner obecnego czempiona szykuje jednak pewnie na kwalifikacje, a następnie wyścig. Jeżeli zawodnik z Guadalajary polubi się wreszcie z legendarną Suzuką, to Red Bull z tak imponującym tempem powinien sięgnąć po łatwy dublet.