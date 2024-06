Żona Schumachera przyłapana w padoku F1. Pojawiła się tam nie bez powodu

Życie legendy F1 zmieniło się w 2013 roku, kiedy to podczas rodzinnego wyjazdu na narty doznał on tragicznego w skutkach wypadku, po którym trafił do szpitala w krytycznym stanie. W wyniku upadku i uderzenia głową w kamień doznał on bowiem rozległych obrażeń głowy i ciała, a lekarze przez wiele miesięcy walczyli o jego życie. Choć od tego tragicznego zdarzenia minęła już ponad dekada, rodzina Michaela mocno dba o jego prywatność. Do tej pory bowiem dziennikarzom nie udało się uzyskać jakichkolwiek dokładniejszych informacji na temat stanu zdrowia legendy.

Reklama