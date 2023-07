Znów zakłócą wyścig? Hamilton i jego rodak z mocnym przekazem

Zeszłoroczny wyścig Formuły 1 w Wielkiej Brytanii długo zajmował pierwsze strony gazet . Poza dramatycznym wypadkiem Zhou Guanyu, przyczynili się do tego aktywiści, którzy pojawili się na torze podczas czerwonej flagi i gdyby nie świetny refleks paru kierowców, to doszłoby do ogromnej tragedii. Powtórki pokazały bowiem, że było o krok od przejechania człowieka.

Oczywiście, obawy istnieją. Nie będę kłamał, to po prostu głupie, by narażać swoje życie między ścigającymi się samochodami. Jednocześnie taki konkretnie czyn, który zdarzył się rok temu, jest bardzo samolubny. Jeśli coś się wydarzy, konsekwencje ponosi też przecież ten jadący samochodem. Z drugiej strony, każdy ma prawo do protestu. Jednak są na to lepsze i gorsze sposoby

Hamilton wspiera, ale prosi o rozwagę

Wtóruje mu między innymi Lewis Hamilton. Siedmiokrotny mistrz świata co prawda popiera niektóre protesty i wręcz zachęca ludzi do walki o lepsze jutro, ale akurat w tym przypadku odradza bezmyślne zachowanie. - Istnieje wiele innych, znacznie bezpieczniejszych sposobów na zwrócenie uwagi na siebie i swoje sprawy. Mogę powiedzieć, że ich wspieram, o ile robią to we właściwy sposób. Ufam, że już nie pojawią się na torze. To złe nie tylko dla nich, ale i dla kogoś, kto może być w to zamieszany - dodał kierowca Mercedesa.