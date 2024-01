Znamy decyzję w sprawie nowego zespołu w F1. Kibice są wściekli

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Andretti ma wszystko by dołączyć do Formuły 1 w ciągu kilku najbliższych sezonów. Amerykanie od momentu narodzenia się ambitnego pomysłu działali z wielką pompą i z miesiąca na miesiąc coraz bardziej imponowali kibicom z całego świata. Kamieniem milowym okazało się nawiązanie współpracy z Cadillakiem należącym do General Motors. Ekipa zyskała również uznanie w oczach FIA, która w październiku oficjalnie zaakceptowała zgłoszenie. Projekt spodobał się szefowi międzynarodowej federacji. Mohammed Ben Sulayem wielokrotnie z podziwem wyrażał się o Michaelu Andrettim.