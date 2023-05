Zmiany w Mercedesie. Ten sezon jeszcze nie jest stracony?

Kierowcy powrócili dziś do rywalizacji po prawie trzytygodniowej przerwie. Spowodowana była on odwołaniem zmagań na legendarnej Imoli, gdzie organizatorzy przegrali z ulewnymi deszczami, które doprowadziły do ogromnych powodzi w tym regionie Włoch. Z wyjazdem na tor niecierpliwił się zwłaszcza Mercedes. Bolid niemieckiej stajni zmienił się nie do poznania, ponieważ zespół zdecydował się na wprowadzenie zdecydowanie większych sekcji bocznych. Mają one wreszcie pozwolić Lewisowi Hamiltonowi oraz George’owi Russellowi rywalizować o podia, gdyż w ostatnich miesiącach mieli ich jak na lekarstwo. Pod wrażeniem poprawek było zresztą całe środowisko.