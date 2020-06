Zmiany w kalendarzu DTM. Nie będzie inauguracji w Norymberdze

Zaledwie dwa dni po publikacji oficjalnego terminarza na sezon 2020 DTM musi zmienić plany. Wyścigu nie będzie organizować Norymberga, gdzie miał rozpocząć się sezon.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica o współpracy z Orlenem: Orlen Team to jedna wielka drużyna. Kibicuję każdemu. Wideo TV Interia

Seria DTM nie ma w tym sezonie szczęścia. Najpierw w ogóle nie było wiadomo, czy sezon 2020 uda się rozpocząć, gdy w lutym i marcu koronawirus zbierał coraz potężniejsze żniwo. Teraz kalendarz musiał kolejny raz ulec zmianom.



Okazuje się, że wyścig na torze Norisring w niemieckiej Norymberdze nie dojdzie do skutku. To on miał inaugurować sezon w dniach 10-12 lipca.



Zgody na wyścig nie wyraził niemiecki rząd. Marcel Mohaupt, dyrektor zarzadzajacy ITR, przyznał, że jest zaskoczony taką decyzją, ale zamierza ją uszanować.



Wobec tego seria DTM rozpocznie z kolejnym opóźnieniem. Pierwsze zawody mają odbyć się w dniach 1-2 sierpnia na włoskim Spa-Francorchamps.



Przypomnijmy, że w tym sezonie w serii DTM rywalizować ma Robert Kubica. Polak jest także rezerwowym kierowcą zespołu Formuły 1 Alfa Romeo.

Zdjęcie Robert Kubica / HOCH ZWEI / East News

WG