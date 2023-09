Złe wieści dla kierowcy F1. Na powrót do rywalizacji będzie musiał poczekać

Z padoku F1 docierają do nas nieciekawe informacje na temat Daniela Ricciardo. Kierowca zespołu Scuderia Alpha Tauri przed GP Holandii doznał bowiem poważnego wypadku, w wyniku którego doszło u niego do złamania kości śródręcza w lewej kończynie. Z początku ogłoszono, że Australijczyk ominie dwa wyścigi Formuły 1. Teraz jednak okazuje się, że na powrót do rywalizacji dwukrotny wicemistrz świata będzie musiał jeszcze trochę poczekać.