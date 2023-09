Zła seria Pereza trwa w najlepsze. Stracą do niego zaufanie?

Tegoroczny weekend na Monzie to nie tylko rywalizacja królowej sportów motorowych, ale i także serii jej towarzyszących. Dziś poznaliśmy chociażby nowego mistrza w Formule 3, gdzie sezon w najbliższą niedzielę zakończy się właśnie we Włoszech. Po tytuł sięgnął utalentowany Gabriel Bortoleto, który dopiero rozpoczyna poważną karierę i nie zdziwimy się jeśli za parę lat będzie blisko dołączenia do najszybszej dwudziestki globu.