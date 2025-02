Zespoły Formuły 1 zaskoczone w Bahrajnie. Tylko dwa były przygotowane

Za nami trzecia z sześciu sesji testowych przed nowym sezonem Formuły 1, co oznacza że przygotowania na torze Sakhir są już na półmetku. O 8:00 zaczęły się poranne czwartkowe zajęcia. Już po kilku minutach kierowcy przez radio meldowali, że na ich wizjerach pojawiły się krople deszczu. Nie przeszkodziło to jednak w przejechaniu pierwszych okrążeń, w wielu przypadkach z przymocowanymi specjalnymi kratownicami. Po upływie godziny tor stał się mniej przyczepny, co poczuli zwłaszcza George Russell i Oscar Piastri. Reklama

O 9:22 Formuła 1 napisała na profilu na platfomie X: "Ani nie jest całkiem sucho, ani całkiem mokro". Kwadrans później stało się jasne, że obserwujących testy w telewizji kibiców czekają nudniejsze momenty. Warunki nie pozwalały na jazdę na slickach, a tylko Haas i Aston Martin zabrały ze sobą do Bahrajnu opony przeznaczone na mokrą nawierzchnię. Śmiano się z tej decyzji, a okazała się całkiem trafna. Dzięki temu rozrywkę fanom przejazdem na przejściówkach sprawił Esteban Ocon.

Kilka minut po 10:00 asfalt przeschnął na tyle, że wspomniany Russell wyjazdem z garażu dał niejako sygnał pozostałym zespołom, by wracać do akcji. Do 12:00 aura nie była już kapryśna i pozwoliła zawodnikom na przejeżdżanie kolejnych tak cennych kilometrów. Na koniec pierwsze miejsce zajął Lewis Hamilton z Ferrari, a drugi był Rusell. Trzecia lokata dla Carlosa Sainza, czwarta dla Pierre'a Gasly'ego, a piąta dla Fernando Alonso. Drugą połówkę stawki ustanowili Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg i Esteban Ocon. Po raz kolejny podkreślamy jednak, że wyniki nie mają żadnego znaczenia. Reklama

Pierwszy kontakt presezonu w F1. Piastri trącił Hulkenberga

Bardziej miarodajna jest liczba przejechanych okrążeń. Bardzo udaną sesję zaliczył Russell (71 kółek), a na drugim biegunie znalazł się Lawson z Red Bulla (zaledwie 28). W jego bolidzie doszło do wycieku. Spekulowano, że może to przekreślić jego szanse na jazdę po południu (otrzymał dziś cały dzień, a Verstappen cały piątek), ale jak informuje Albert Fabrega, silnik w jego samochodzie został już włączony i nie zapowiada się, by miał opuścić sesję.

Odnotujmy, że jedną z małych atrakcji porannych jazd był kontakt Hulkenberga z Piastrim w wierzchołku zakrętu numer 8. Niemiec zjechał do zewnętrznej, by zrobić miejsce Australijczykowi, ale ten dość głęboko wszedł w zakręt i trącił auto Saubera.

Reklama Najnowszy bolid Ferrari po raz pierwszy wyjechał na tor. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Lewis Hamilton już w nowych barwach Ferrari / ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Oscar Piastri / BEATA ZAWRZEL / NurPhoto /NurPhoto via AFP / AFP