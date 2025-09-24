Zdobywał mistrzostwa z Verstappenem, a teraz taka przyszłość. Nie do wiary

Po zdobyciu ośmiu indywidualnych tytułów mistrzowskich z Sebastianem Vettelem i Maxem Verstappenem (panowie w Red Bullu wywalczyli po cztery mistrzostwa) i sześciu mistrzostwach świata konstruktorów Christian Horner został zwolniony z ekipy ORACLE Red Bull Racing.

Choć austriacka ekipa nie ujawniła dokładnej przyczyny zakończenia współpracy, w padoku pojawiały się pogłoski, że 51-latek posadę stracił w związku ze słabszymi wynikami Red Bulla w pierwszej części sezonu i skandalem HR-owym, który światło dzienne ujrzał w ubiegłym roku. Wówczas jedna z pracownic Red Bulla oskarżyła Hornera o "niewłaściwe zachowanie", które miało przybierać formy mobbingu i molestowania seksualnego.

W miniony poniedziałek Horner formalnie zakończył współpracę z Red Bullem i odszedł z rekordową odprawą w wysokości aż... 100 milionów dolarów. Wielu kibiców podejrzewało, że będzie to koniec przygody Brytyjczyka z "królową motorsportu" - jak się jednak okazuje, były szef Maxa Verstappena do padoku wrócić może szybciej, niż podejrzewano.

Media: Christian Horner może wrócić do Formuły 1

Według doniesień serwisów "gpblog.com" i "Daily Mail", 51-latek nie zamierza ograniczać się wyłącznie do roli menedżera. Tym razem bierze pod uwagę także zaangażowanie kapitałowe i wejście do Formuły 1 jako udziałowiec jednego z istniejących zespołów. Pomóc mają mu w tym partnerzy biznesowi, których poznał w trakcie wieloletniego zarządzania Red Bullem. Odprawa w wysokości stu milionów dolarów stanowi solidny fundament, by rozpocząć nowy rozdział kariery i spróbować powtórzyć sukces, który osiągnął z "czerwonymi bykami".

Najczęściej wymienianym kierunkiem jest Haas. Amerykańska stajnia od lat boryka się z ograniczonym budżetem i brakiem spektakularnych wyników. Gene Haas, właściciel ekipy, wielokrotnie podkreślał, że traktuje F1 przede wszystkim jako platformę marketingową i nie zamierza inwestować w nią ogromnych środków. Z tego powodu zespół utrzymuje się raczej na końcu stawki, nie podejmując realnej walki o podium. Wejście Hornera mogłoby diametralnie odmienić tę sytuację.

Drugim scenariuszem jest Alpine, należące do koncernu Renault. Choć oficjalnie Francuzi dementują plotki o chęci wycofania się z Formuły 1, kolejne ruchy firmy budzą wątpliwości. Zamknięcie fabryki silnikowej w Viry-Chatillon i decyzja o korzystaniu z jednostek napędowych Mercedesa od sezonu 2026 wyglądają jak krok w stronę ograniczenia wydatków i przygotowanie do pozyskania nowego partnera strategicznego. Dla Hornera, który posiada nie tylko doświadczenie w prowadzeniu mistrzowskiej ekipy, ale także ogromne kontakty w świecie biznesu, mogłaby to być atrakcyjna okazja do zbudowania na nowo aspirującego projektu.

Jedyną przeszkodą na ten moment pozostaje klauzula zakazu konkurencji. "Urlop ogrodniczy", jak nazywa się ten okres w żargonie F1, potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Zgodnie z zapisami kontraktu, Horner będzie mógł podjąć oficjalną współpracę z nowym zespołem dopiero w drugim kwartale 2026 roku.

