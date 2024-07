Zaskakujący triumfator GP Belgii, ryzyko się opłaciło. Verstappen poza podium

Grand Prix Belgii słynie w Formule 1 z ogromnych prędkości rozwijanych przez bolidy oraz wielu miejsc do wyprzedzania. Z tego właśnie powodu mnóstwo zespołów montuje w samochodach swoich kierowców nowe elementy spoza regulaminowej puli. Tak postąpił między innymi Red Bull z Maksem Verstappenem. Holender wygrał co prawda sobotnie kwalifikacje, jednak w niedzielę cofnięto go o aż dziesięć pól na starcie.

