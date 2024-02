Zaskakujący transfer Hamiltona stał się faktem. Jest oficjalny komunikat

Zwariowane są ostatnie godziny w świecie Formuły 1 . Rozpoczęło się od burzy związanej z niedopuszczaniem Andrettiego do zmagań od sezonu 2025. Kibicom bardzo nie spodobała się decyzja podjęta Liberty Media, które kierowało się przede wszystkim opinią obecnych dziesięciu zespołów obawiających się mniejszych wpływów finansowych. - Nasz proces oceny wykazał, że sama w sobie obecność jedenastego zespołu nie byłaby dla mistrzostw wartością dodaną - brzmiał jeden z argumentów podanych w oficjalnym komunikacie do mediów. - Nie włączę już nigdy jakiegokolwiek wyścigu - wściekali się fani w mediach społecznościowych. Liczba tego typu komentarzy rosła wraz z każdą kolejną minutą.

Lewis Hamilton odchodzi z Mercedesa. „Nadszedł dla mnie odpowiedni czas”

Dla niektórych fanów to i tak było za mało. Teraz otrzymaliśmy jednak oficjalny komunikat w tej sprawie. - Nadszedł dla mnie odpowiedni czas, by wykonać ten krok. Jestem podekscytowany podjęciem się nowego wyzwania. Nigdy nie zapomnę jednak wsparcia, jakie dostałem w Mercedesie. Ukłony należą się zwłaszcza Toto Wolffowi za jego podejście, które zaprowadziło nas do wielu sukcesów. Koncentruję się w stu procentach na nadchodzącym sezonie, ponieważ chcę sprawić, by mój ostatni rok w barwach "Srebrnych Strzałach" był niezapomniany - przekazał Lewis Hamilton na oficjalnej stronie Mercedesa.