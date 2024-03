Zapytali Verstappena o odejście z Red Bulla. Odpowiedź mówi wszystko

Po kilkunastu spokojnych latach, w lutym 2024 w Red Bullu wybuchło zamieszanie, jakiego ten zespół w swojej historii chyba jeszcze nigdy nie widział . W ekipie nieprzyjemnie zaczęło się robić za sprawą oskarżeń wobec Christiana Hornera. Brytyjczyk był podejrzewany o nieodpowiednie zachowanie względem jednej z pracownic, lecz ostatecznie niezależne śledztwo nie potwierdziło zarzutów stawianych szefowi teamu. 50-latek odetchnął z ulgą, ale nie na długo. W trakcie drugiego treningu w Bahrajnie do najważniejszych osób w padoku, w tym dziennikarzy ktoś z anonimowego maila rozesłał rzekome dowody w sprawie. Najprawdopodobniej okazały się one fałszywe, lecz niesmak pozostał.

Oliwy do ognia dolał dodatkowo Jos Verstappen. Ojciec obecnego mistrza świata nie gryzł się w język w rozmowie z dziennikarzem Daily Mail i powiedział chyba o parę słów za dużo, których niebawem może żałować. - Dopóki on (Christian Horner - dop.red.) pozostanie na stanowisku, będzie panowało napięcie. Zespołowi grozi rozpad. Nie może tak być. To eksploduje. Udaje ofiarę, a to on powoduje problemy (cytat za: Motorsport.com) - przekazał.