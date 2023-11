Zamieszanie wokół GP Las Vegas. Kierowcy grzmią: "Wyglądamy jak klauny"

Już w ten weekend w Las Vegas odbędzie się wyścig będący częścią mistrzostw świata Formuły 1. Wydarzenie to jednak wielu kibiców uważa nie tyle za imprezę sportową, co raczej za medialne show. W mediach społecznościowych po oficjalnej ceremonii otwarcia GP Las Vegas pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Zdanie internautów, co ciekawe, podziela także m.in. Max Verstappen, któremu nie podoba się medialna otoczka wokół wyścigu.