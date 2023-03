Zamieszanie po GP Arabii Saudyjskiej. Kara i zmiana na podium

Fernando Alonso stracił miejsce na podium

Radość z miejsca na podium nie trwała długo, choć była bardzo intensywna - Fernando Alonso wziął udział w ceremonii dekoracji. Dopiero po jej zakończeniu sędziowie zorientowali się, że coś było nie tak. Nałożyli kolejną karę, tym razem - 10 sekundową. Czas został dodany do końcowego wyniku kierowcy Aston Martina, co przesunęło go w klasyfikacji za George'a Russella. Ostatecznie to właśnie Brytyjczyk cieszył się więc z lokaty w czołowej trójce.