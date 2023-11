Zamierzają ujawnić prawdę o stanie Schumachera. Znamy datę premiery serialu

Michael Schumacher zaliczany jest do grona najwybitniejszych kierowców wyścigowych w historii Formuły 1. Niemiec ma na swoim koncie aż siedem tytułów mistrzowskich i jest pod tym względem współrekordzistą świata (tyle samo trofeów dla najlepszego zawodnika w sezonie ma na swoim koncie Lewis Hamilton ).

54-latek choć w rywalizacji nie bierze udziału już od wielu lat, nadal "cieszy się" sporym zainteresowaniem ze strony mediów. Wszystko przed tragiczny wypadek, którego mężczyzna doznał prawie dekadę temu. Gwiazdor Formuły 1 zabrał wówczas swoich najbliższych do francuskich Alp, by pojeździć na nartach. W czasie jednego ze zjazdów Schumacher upadł i uderzył głową w kamień, co, mimo założonego kasku narciarskiego, spowodowało rozległe obrażenia głowy.