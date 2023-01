Zaczyna się! Niemiecki gigant nabył udziały w zespole F1

Jak obiecali, tak zrobili. Audi oficjalnie nabyło dziś mniejszościowy pakiet akcji w Sauberze. Szwajcarski team od sezonu 2026 zamieni się w fabryczny zespół niemieckiego giganta. - To ważny kamień milowy na drodze do wejścia Audi do Formuły 1 – czytamy w oficjalnym komunikacie.