Rozpoczęte dziś testy to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w świecie Formuły 1 w tym miesiącu, ponieważ pierwszy wyścig zaplanowany jest na początek marca. Podobnie jak przed rokiem włodarze najbardziej elitarnej serii świata zdecydowali się zaprosić zespoły do Bahrajnu. Będzie to dla ekip jedyna okazja na pokazanie swoich możliwości i przetestowanie wdrożonych rozwiązań przed ściganiem o stawkę.