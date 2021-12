Wzruszające słowa Josa Verstappena po życiowym sukcesie syna

Wojciech Kulak F1

W niedzielny wieczór Max Verstappen jako pierwszy Holender w historii wywalczył tytuł mistrza świata Formuły 1. Sukces swojego syna z perspektywy garażu Red Bulla podziwiał dziś między innymi ojciec kierowcy, Jos. – On jest wojownikiem. Ma to we krwi i nigdy się nie poddaje – mówił po wyścigu wyraźnie wzruszony 49-latek.

Zdjęcie Max i Jos Verstappen / AFP