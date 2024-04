Wypadek przerwał wyścig w Japonii. Verstappen wrócił na zwycięską ścieżkę

Tegoroczne Grand Prix Japonii już przed startem określano jako historyczne, ponieważ nigdy wcześniej w kraju kwitnącej wiśni kierowcy Formuły 1 nie ścigali się wiosną. Wyścigi zazwyczaj odbywały się jesienią, ale w tym roku organizatorzy tak zmodyfikowali kalendarz, by możliwie jak najbardziej ograniczyć długie podróże i skumulowali rundy w Azji, bo za dwa tygodnie zmagania przeniosą się do Szanghaju. To między innymi efekt rekordowego kalendarza, składającego się z aż 24 rund. Na Suzuce niestety oglądaliśmy też zupełnie inny początek wyścigu niż w trzech poprzednich rundach sezonu 2024. Już na pierwszym okrążeniu w bandzie wylądowali Alex Albon oraz Daniel Ricciardo. Sędziowie długo się nie zastanawiali i błyskawicznie wywiesili czerwone flagi.

