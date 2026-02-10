Wypadek kierowcy F1, rozbił auto warte fortunę. Zespół wydał oświadczenie

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie sezonu 2026 w Formule 1. Zespoły i kibice coraz mocniej odczuwają przedstartową atmosferę, tym bardziej że pierwsze bolidy pojawiły się już na torze. Podczas "shakedownu" w Barcelonie fani mogli zobaczyć nowe konstrukcje w akcji, a to był jedynie przedsmak tego, co czeka nas w najbliższych dniach. Już w tym tygodniu ruszają bowiem oficjalne testy przedsezonowe w Bahrajnie, w których udział wezmą m.in. kierowcy Mercedesa.

Kimi Antonelli miał wypadek. Mercedes uspokaja: Włoch weźmie udział w testach w Bahrajnie

Tuż przed ich rozpoczęciem w mediach pojawiła się jednak niepokojąca informacja dotycząca jednego z zawodników niemieckiego zespołu. Andrea Kimi Antonelli miał wypadek samochodowy w San Marino, co natychmiast wzbudziło obawy o jego dyspozycję przed testami. Młody Włoch rozbił wyjątkowe auto - kolekcjonerskiego Mercedesa-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition". To model wyprodukowany w zaledwie 200 egzemplarzach, którego wartość to około 870 tysięcy złotych.

Mercedes szybko odniósł się do doniesień i wydał oficjalne oświadczenie. Z komunikatu zespołu z Brackley wynika, że do zdarzenia doszło w sobotę, w pobliżu domu 19-letniego kierowcy w San Marino. Antonelli prowadził samochód, który otrzymał zaledwie kilka dni wcześniej. Na miejsce wezwał służby ratunkowe, a w zdarzeniu uczestniczył wyłącznie jego pojazd. Choć samochód został uszkodzony, sam kierowca nie ucierpiał

"Możemy potwierdzić, że Kimi brał udział w wypadku drogowym w sobotnią noc, niedaleko swojego domu w San Marino. Na miejsce przybyła policja, wezwana przez Kimiego. W zdarzeniu uczestniczył tylko jego samochód i choć pojazd został uszkodzony, Kimi nie odniósł żadnych obrażeń" - przekazano w komunikacie Mercedesa. Zespół zapewnił jednocześnie, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Antonelli wziął udział w przedsezonowych testach w Bahrajnie, które rozpoczną się w środę 11 lutego i potrwają do piątku, 13 lutego.

Andrea Kimi Antonelli zadebiutował w Formule 1 w sezonie 2025 i od razu potwierdził ogromny potencjał. Włoch, uznawany za jednego z największych talentów swojego pokolenia, trzykrotnie stawał na podium i zakończył sezon na siódmym miejscu w klasyfikacji kierowców. Mercedes uwierzył w niego na tyle mocno, że organizował mu prywatne testy F1 jeszcze wtedy, gdy miał zaledwie 17 lat.

Andrea Kimi Antonelli DPPI / DPPI Media / DPPI via AFP AFP

Kimi Antonelli Antonin Vincent AFP

Kimi Antonelli GLYN KIRK AFP

