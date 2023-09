Wymowne słowa o stanie zdrowia Michaela Schumachera. "Nie ma nadziei"

Michael Schumacher w zawodach Formuły 1 zadebiutował w 1991 roku podczas Grand Prix Belgii. Wówczas Niemiec występował jako kierowca ekipy Jordan, w kolejnych latach rywalizował on jednak w wielu innych drużynach, takich jak m.in. Benetton, Ferrari i Mercedes. Podczas swojej przygody w wyścigami samochodowymi Schumacher siedem razy został mistrzem świata Formuły 1. Co więcej, do tej pory uznawany jest za jednego z najlepszych kierowców wyścigowych w historii.