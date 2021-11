Wymiana silnika kosztowna dla Lewisa Hamiltona?

F1

W kulisach Formuły 1 huczy od plotek na temat wymiany silnika w bolidzie Lewisa Hamiltona. Może to nastąpić już podczas GP Sao Paulo, co będzie równoznaczne będzie z kara dla utytułowanego kierowcy. Czy droga do obrony mistrzowskiego tytułu skomplikuje się?

