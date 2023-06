Wymarzone otwarcie Verstappena. Jego kolega walczy z chorobą

Zmagania w Austrii rozpoczęły się nie za ciekawie zwłaszcza dla Nycka de Vriesa. Według dziennikarzy portalu "The Race", posada zawodzącego w tym roku Holendra wisi na włosku i jeżeli nie poprawi się w ciągu najbliższych tygodni, to w bolidzie AlphaTauri niebawem zastąpi go Liam Lawson. 28-latek pomimo ogromnego doświadczenia w wielu seriach wyścigowych, kompletnie nie potrafi odnaleźć się w Formule 1 i nadal nie zdołał zdobyć choćby jednego "oczka" do klasyfikacji generalnej. Włoska stajnia oczekiwała zdecydowanie lepszych rezultatów i najwyraźniej szefostwu powoli kończy się cierpliwość.