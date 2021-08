F1 Formuła 1. Grand Prix Belgii opóźnione z powodu deszczu, Sergio Perez rozbił samochód

Wyścig został wznowiony o 18.17. Samochody wyjechały z alei serwisowej za samochodem bezpieczeństwa. Wszystkie na oponach deszczowych. Do rozegrania pozostała godzina, ale po niespełna 10 minutach jazdy gęsiego pojawiła się czerwona flaga i bolidy wróciły do boksów.

Pierwotnie Grand Prix Belgii miało rozpocząć się o godzinie 15.00. Potem zostało przesunięte o 10 minut. Wszystko z powodu padającego deszczu. Przed dojazdem na okrążenie formujące z mokrego toru wypadł Meksykanin Sergio Perez. Kierowca Red Bulla nie utrzymał się na torze i bez kontroli wpadł w bandę.

Pozostali zawodnicy rozpoczęli okrążenie formujące, które się przedłużyło na kolejne, ale potem zjechali do boksów.

I rozpoczęło się oczekiwanie. W pewnym momencie sędziowie wyłączyli zegar trzech godzin, w czasie których, według przepisów, musiał odbyć się wyścig. Jako powód podali siłę wyższą. To pozwoliło im nie patrzeć nerwowo na upływ czasu. Potem mogli w dowolnym momencie ponownie włączyć zegar i wtedy zostawało 60 minut na rozegranie wyścigu.

Choć deszcz nie przestawał padać, w końcu zdecydowano, że kierowcy wyjadą na tor po ponad trzech godzinach od pierwotnie planowanego startu. Po przejechaniu kilku okrążeń za samochodem bezpieczeństwa, ponownie zjechano do alei serwisowej. W końcu o 18.45 podano informację, że to już koniec Grand Prix Belgii. To pierwszy raz w historii, kiedy zakończono wyścig bez ścigania.



Zawodnicy uplasowali się więc, na tych miejscach, które zajmowali po kwalifikacjach. Pierwszy był Vestappen, drugi Russell, trzeci Hamilton, czwarty Australijczyk Daniel Ricciardo (McLaren), piąty Niemiec Sebastian Vettel (Aston Martin), szósty Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri), siódmy kolejny Francuz Estaban Ocon (Alpine), ósmy Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari), dziewiąty Kanadyjczyk Nicholas Latifi (Wiiliams), a 10. Hiszpan Carlos Sainz (Ferrari).



Kierowcom przyznano połowę punktów, które wywalczyliby w normalnych warunkach. Czyli za pierwsze miejsce 12,5 zamiast 25 itd.



Zdjęcie Max Verstappen za samochodem bezpieczeństwa / AFP

Pawo