Wspaniałe wieści dla polskich kibiców. Znany tor na dłużej w kalendarzu

Formuła 1 tuż po ostatnim treningu przed kwalifikacjami do Grand Prix Węgier przekazała kibicom będącym na Hungaroringu fantastyczne wieści. Właścicielom toru udało się porozumieć z szefostwem serii, w efekcie czego obiekt nie zniknie z kalendarza co najmniej do 2032 roku. Z tej informacji ucieszą się zwłaszcza polscy fani królowej sportów motorowych, którzy co sezon licznie pojawiają się na trybunach.