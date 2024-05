Wieszczą wielki transfer w F1. Spotkanie na szczycie już się odbyło

F1. Adrian Newey opuszcza Red Bulla. Ferrari już ustawia się w kolejce

Jak na razie to oczywiście melodia przyszłości i w kontekście transferu Adriana Neweya do Ferrari sytuacja może zmieniać się praktycznie co tydzień. Kibice Formuły 1 żyją na razie tegorocznymi zmaganiami, a te jak wspominaliśmy wcześniej przenoszą się do Miami. Ferrari już zresztą zdążyło namieszać. Zaledwie dziesięć minut po rozpoczęciu jazd czerwoną flagę wywołał Charles Leclerc. Monakijczyk zaliczył obrót w trzecim sektorze i nie zdołał wrócić do alei serwisowej. Tifosi nie mają jednak powodów do obaw. Bolid nie jest uszkodzony, co oznacza, że dalsze występy Monakijczyka są niezagrożone.