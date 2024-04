Formuła 1 w ostatnich latach z rzadka gwarantuje wielkie emocje - przynajmniej podczas wyścigów. Dominacja Maxa Verstappena i Red Bulla sprawiła, że prawdziwa batalia rozgrywa się o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Co ważne, przez tempo i jakość pierwszych pięciu zespołów, reszta stawki niezwykle rzadko miała szansę na walkę o punkty. Władze rozgrywek zamierzają doprowadzić do zmiany w systemie punktacji. Ta miałaby sprawić, że kierowcy z drugiej połówki tabeli toczyliby bardziej zacięte boje i mieli częstszą okazję do punktowania. Niektórzy szefowie zespołów i kierowcy zabrali już głos na temat potencjalnej rewolucji.

