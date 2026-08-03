Po 11 wyścigach kierowcy Formuły 1 udali się na wakacyjną przerwę, która potrwa aż do przedostatniego weekendu sierpnia. Choć na torze nie odbywa się obecnie żadna rywalizacja, fani "królowej motorsportu" wcale nie mogą narzekać na brak wrażeń. Zaledwie kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że Oscar Piastri zamierza po zakończeniu sezonu 2026 zakończyć współpracę z McLarenem, a teraz w padoku pojawiły się pogłoski o kolejnym możliwym transferze. Coraz głośniej mówi się bowiem o tym, że za kilka miesięcy z Astona Martina odejść może legendarny Fernando Alonso.

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Media: Fernando Alonso chce wrócić do Alpine

Dawny rywal Roberta Kubicy do brytyjskiej ekipy dołączył w 2023 roku i choć z początku regularnie stawał na podium, obecnie ma problemy nawet ze zdobywaniem punktów. Szalę goryczy przelać miał fatalny weekend zespołu na torze Silverstone, podczas którego dwukrotny mistrz świata zajął 20. miejsce w sprincie i 18. w niedzielnym wyścigu. Jak donosi japoński "Auto Sport Web", 45-latek ma obecnie głośno rozważać powrót do Alpine. Co ciekawe, Flavio Briatore - szef Alpine będący przy okazji menedżerem Alonso - miał już nawet poinformować jednego ze swoich obecnych kierowców, Franco Colapinto, aby ten zaczął rozglądać się za nowym pracodawcą.

Japońscy dziennikarze twierdzą, że ewentualny transfer Alonso do Alpine rozpocząłby lawinę transferową. Colapinto i jego team mieli bowiem skontaktować się już z Williamsem, aby omówić ewentualną przyszłość Argentyńczyka w zespole. Jak twierdzi portal WP SportoweFakty, taki scenariusz byłby z kolei idealnym rozwiązaniem dla Carlosa Sainza, którym Aston Martin mógłby zainteresować się po odejściu jego starszego rodaka.

Walka o mistrzostwo świata trwa. Czy 19-latek przejdzie do historii?

Zanim dowiemy się, w jakich zespołach kierowcy rywalizować będą w kolejnym sezonie, czeka nas jeszcze wiele emocji w walce o tegoroczne mistrzostwo świata. Obecnie liderem klasyfikacji jest Kimi Antonelli, tuż za nim znajdują się Lewis Hamilton i George Russell. Choć Włoch ma ogromną przewagę nad rywalami, jeszcze nic nie jest przesądzone - do końca sezonu pozostało bowiem 12 wyścigów.

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Fernando Alonso PAUL CROCK/AFP East News

Fernando Alonso Pier Marco Tacca AFP

Fernando Alonso Javier Jimenez / Javier Jimenez / DPPI via AFP AFP





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