Wielkie emocje w Las Vegas. Verstappen wygrywa pomimo kary

Dzisiejszym ściganiem w Las Vegas żyły niemal całe Stany Zjednoczone i wyścigowi podporządkowano mnóstwo wydarzeń . Z większą pompą niż zwykle zorganizowano prezentację głównych bohaterów wieczoru. Najszybszą dwudziestkę globu zapowiadał znany ze sportów walki konferansjer, Bruce Buffer, który zamiast uatrakcyjniać galę UFC w Apex, zdecydował się na współpracę z Formułą 1. Po prostej startowej przechadzały się setki celebrytów. Gdybyśmy mieli wymieniać ich wszystkich po przecinku, to nie starczyłoby nam dnia.

Na torze sprawa nie wyglądała tak kolorowo. Samochód bezpieczeństwa wyjechał już na czwartym okrążeniu, po tym jak bolid roztrzaskał Lando Norris. Uderzenie Brytyjczyka o ścianę okazało się na tyle silne, że reprezentanta McLarena odwieziono do szpitala . Wcześniej ogromne zamieszanie zapanowało w pierwszym zakręcie. Max Verstappen wypchnął z toru ruszającego z pole position Charlesa Leclerca, a reszta kierowców walczyła ze śliską nawierzchnią. Obrót zaliczył nawet doświadczony Fernando Alonso.

Czerwone samochody idealnie współpracowały z oponami. Lider wyścigu na pierwszy pitstop zjechał aż sześć kółek po Maksie Verstappenie, pomimo że posiadał miększą mieszankę od Holendra. Ferrari nie byłoby jednak sobą, gdyby na własne życzenie nie skomplikowało sprawy. Charles Leclerc na zespołowym stanowisku w alei serwisowej przebywał przez prawie cztery sekundy, co mogło mieć kluczowe znacznie w późniejszej fazie rywalizacji .

Robert Kubica po zdobyciu tytułu w LMP2: Moja pasja do ścigania się nie zmienia. WIDEO

Robert Kubica po zdobyciu tytułu w LMP2: Moja pasja do ścigania się nie zmienia. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Sergio Perez przez moment liczył się w walce o zwycięstwo

Max Verstappen przyciągał dzisiaj jak magnes niebezpieczne incydenty. Chwilę po tym jak Leclerc opuścił pit lane, zawodnik Red Bulla brał udział w kolizji z George’em Russellem, po której wyjechał samochód bezpieczeństwa. - Człowieku, on we mnie wjechał. Sprawdźcie co z oponami i innymi częściami - niepokoił się lider klasyfikacji generalnej, ale team nie zauważył poważniejszych uszkodzeń.