Wielkie emocje w F1. Duplantis też miał swoją rolę. Zdjęcie już jest hitem

Z przytupem wznowiona została tegoroczna batalia o mistrzostwo świata Formuły 1 . Kibice na to, by ponownie zobaczyć w akcji czołowych kierowców globu, czekali prawie okrągły miesiąc i chyba warto było uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zawodnicy na torze odpowiednio wynagradzają im dłuższy okres posuchy. Sprint oraz kwalifikacje w Teksasie miały dwóch innych triumfatorów. Nie brakowało też zwariowanych zwrotów akcji.

Najpierw o zaledwie 0,031 sekundy lepszy rezultat wykręcił reprezentant McLarena. Kilka minut później mistrz zmierzał po najszybsze okrążenie i pewnie z łatwością by je wykręcił, gdyby nie poważny błąd George’a Russella, który wypadł z toru, doprowadzając do wywieszenia żółtych flag . Efekt? Na szczycie tabeli nie doszło już do żadnych zmian.

Armand Duplantis przekazał nagrodę Lando Norrisowi. To może nie być koniec

Uwagę kibiców przykuło też to co działo się potem. Spostrzegawcze osoby interesujące się innymi dyscyplinami wychwyciły obecność w padoku Armanda Duplantisa. Szwed po oficjalnych wywiadach z kierowcami na dłużej zagościł przed kamerą. Rekordzista świata w soku o tyczce otrzymał bojowe zadanie od organizatorów w postaci przekazania nagrody Lando Norrisowi za triumf w kwalifikacjach. "Legenda" - tak wyraził się o nim oficjalny profil Formuły 1. To dla Skandynawa zupełnie nowa rola. Zazwyczaj to jemu przekazywane są medale czy trofea.