Wielkie emocje w Austrii. Niespodziewany zwycięzca, dramat Verstappena

Kwalifikacje do sprintu i głównego wyścigu? Wygrane. Stukilometrowe zmagania także padły łupem 26-latka. Prowadzenie tylko na kilka sekund odebrał mu Lando Norris. Kolejny ich pojedynek rozegrał się w niedzielę. Obaj zajęli dwa czołowe pola na prostej startowej. Niewiele brakowało, a McLaren miałby w talii dżokera w postaci równie szybkiego Oscara Piastriego. Trzeci rezultat anulowali mu sędziowie za przekroczenie limitów toru . Protesty ekipy na nic się zdały. "To bardzo przykre. Był to mój najlepszy przejazd przez zakręt numer 6 tego weekendu i dlatego to tak boli" - mówił rozżalony zawodnik na łamach "parcfer.me".

Nie brakowało kar. Sędziowie mieli ręce pełne roboty

Ostra walka Verstappena z Norrisem. Na wszystkim skorzystał… Russell

26-latek, jak to ma w zwyczaju, zaczął się strasznie denerwować. "Coś się dzieje z samochodem" - narzekał przez radio. Reprezentant McLarena w międzyczasie robił swoje i cały czas siedział mu na ogonie. Ba, na 59. kółku Brytyjczyk przepuścił śmiało zaatakował i znalazł się na czele, jednak wyjechał poza granice toru i musiał oddać pozycję rywalowi. Najgorsze nadeszło dopiero kilka minut później. Na kolejnych okrążeniach trwała zacięta walka. W jednym z zakrętów doszło do kontaktu. I to nie byle jakiego. Obaj zjechali po nim do alei serwisowej. Prezent od losu wykorzystał George Russell. Jadący spokojnie na trzecim miejscu Brytyjczyk objął fotel lidera nie oddał go do samej mety.