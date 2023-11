Wielkie emocje w Abu Zabi. Do ostatniego kółka walczyli o wicemistrzostwo świata

Dzisiejszy wyścig poprzedziło wzruszające pożegnanie Franza Tosta z Formułą 1 . Austriak przez kilkanaście sezonów pełnił jedną z najważniejszych funkcji w juniorskim zespole Red Bulla i wychował pokolenie doskonałych kierowców. Każdy z jego byłych podopiecznych uścisnął mu rękę oraz powiedział parę miłych słów. - Dziękuję za te niezapomniane trzy lata - oznajmił między innymi Yuki Tsunoda. Japończyk legendarnej postaci zawdzięcza naprawdę wiele. To właśnie 67-latek uwierzył w możliwości obecnego reprezentanta AlphaTauri i wspólnie z nim w Italii pracował nad odzyskaniem odpowiedniej formy po słabym początku debiutanckiego sezonu. Efekt? Za Tsunodą trzeci rok w elitarnym gronie. Końca tej fantastycznej przygody przynajmniej na razie nie widać.

Zawodnik z Sagamihary w niedzielę przeżywał fantastyczne chwile, bo dobra postawa w połączeniu ze zjazdem ścisłej czołówki po nowe opony spowodowała, że na kilka kółek objął po raz pierwszy w karierze prowadzenie w wyścigu. Radość Tsunody nie potrwała długo, ale wspomnienia i pamiątkowe zrzuty ekranu zostaną z nim na lata . Do pełni szczęścia brakowało tylko pokazania ujęcia z garażu AlphaTauri z dumnym Franzem Tostem w roli głównej.

Mechanicy McLarena ułatwili zadanie Russellowi

Znacznie dłużej z fotela lidera cieszył się Max Verstappen, co chyba nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na to, że startował z pole position. Budowanie przewagi nad Charlesem Leclerciem nie przyszło mu jednak łatwo. Monakijczyk po ruszeniu z pól próbował przedrzeć się na czoło stawki, a następnie nie dawał za wygraną i trzymał się w miarę blisko dominatora tegorocznych zmagań . Sytuacja ustabilizowała się dopiero po pitstopach obu panów. Holender na świeżym ogumieniu zaczął coraz bardziej odjeżdżać.

Pomoc Leclerca na nic się zdała

Do bezpośredniej walki młodszych reprezentantów Ferrari oraz Mercedesa o drugi stopień podium ostatecznie nie doszło, bo Charles Leclerc utrzymał bezpieczną przewagę do mety. Brytyjczyka wyprzedził jeszcze Sergio Perez, ale Meksykanin potrzebował cudu, żeby znaleźć się w najlepszej trójce, gdyż wcześniej otrzymał pięć sekund kary za spowodowanie kraksy z Lando Norrisem .

Zespołowemu koledze Maksa Verstappena pomagał Charles Leclerc. Monakijczyk na ostatnim kółku przepuścił Pereza, by ten zdystansował Russella na więcej niż pięć sekund. Ferrari walczyło z Mercedesem o wicemistrzostwo wśród konstruktorów i jeżeli Brytyjczyk znalazłby się za przedstawicielem Red Bulla, to Scuderia cieszyłaby się z drugiej pozycji w generalce. Włochom do pełni szczęścia zabrakło jednak 1,125 sekundy.