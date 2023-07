Wielkie emocje na Silverstone. Verstappen wygrał pomimo urazu

Max Verstappen dawno nie miał tak trudnego weekendu jak ten obecnie trwający. Już w kwalifikacjach dał mu się we znaki duet McLarena, a zwłaszcza Lando Norris, który w końcówce wysunął się na chwilowe prowadzenie. Holender ponadto narzekał na problemy z dłonią. Wyszły one na jaw dopiero po zakończeniu czasówki. Lider Red Bulla w jednym z wywiadów poinformował, że doszło u niego do skręcenia jednego z palców. W precyzyjnej dyscyplinie jaką niewątpliwie jest Formuła 1 nawet tego typu drobnostka potrafi pokrzyżować plany.