Wielkie emocje na Silverstone. Ogromne rozczarowanie Hamiltona
Za nami czwarty sprint w tym sezonie Formuły 1. Z pole position startował ulubieniec Brytyjczyków i siedmiokrotny mistrz świata, Lewis Hamilton. Mimo starań kierowca Ferrari nie zdołał jednak utrzymać prowadzenia i po kilku okrążeniach walki z Kimim Antonellim musiał uznać wyższość młodego Włocha. Na podium znalazł się także Lando Norris.
Weekend na torze Silverstone rozpoczął się znakomicie dla Lewisa Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz świata był najszybszy w pierwszym treningu, a i w kwalifikacjach do sprintu nie miał sobie równych, dzięki czemu w sobotnie popołudnie do rywalizacji przystępował z pole position. W pierwszym rzędzie miejsce wywalczył jego następca w ekipie Mercedesa, Kimi Antonelli.
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Pasjonująca walka o podium na Silverstone, Antonelli z kolejnym triumfem w F1
Emocji nie brakowało już od pierwszych okrążeń. Max Verstappen, pierwotnie startujący z trzeciej pozycji, stracił kilka miejsc, co pozwoliło Lando Norrisowi włączyć się do walki o podium z Hamiltonem i dwoma Mercedesami. Wkrótce potem wyprzedził on także George'a Russella, awansując na P3. Walka o ostatnie miejsce na podium toczyła się przez kilka kolejnych okrążeń pomiędzy Norrisem, Verstappenem, Piastrim i Russellem. Pozwoliło to Hamiltonowi i Antonelliemu "uciec" od reszty stawki.
Włoch i Brytyjczyk mniej więcej w połowie sprintu rozpoczęli batalię o triumf. Podczas ósmego okrążenia młody kierowca Mercedesa wreszcie zdołał wyprzedzić rywala z Ferrari i po kilku okrążeniach wypracował sobie przewagę wynoszącą ponad 2 sekundy.
W międzyczasie sędziowie zdecydowali o nałożeniu 10-sekundowej kary na Sergio Pereza za wcześniejsze spowodowanie kolizji z Fernando Alonso. Decyzja ta nie wpłynęła jednak na występ Meksykanina, który sporo tracił do reszty stawki i ostatecznie zakończył zmagania na ostatniej, 22. pozycji.
Ostatecznie linię mety jako pierwszy przekroczył Kimi Antonelli. Drugi był Lewis Hamilton, a ostatnie miejsce na podium wywalczył Lando Norris.
Wyniki sobotniego sprintu:
Na torze Silverstone czekają nas jeszcze sobotnie kwalifikacje i niedzielny wyścig. Relację "na żywo" z jutrzejszych zmagań śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.
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