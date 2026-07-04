Wielkie emocje na Silverstone. Ogromne rozczarowanie Hamiltona

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Za nami czwarty sprint w tym sezonie Formuły 1. Z pole position startował ulubieniec Brytyjczyków i siedmiokrotny mistrz świata, Lewis Hamilton. Mimo starań kierowca Ferrari nie zdołał jednak utrzymać prowadzenia i po kilku okrążeniach walki z Kimim Antonellim musiał uznać wyższość młodego Włocha. Na podium znalazł się także Lando Norris.

Lewis Hamilton
Lewis HamiltonGIUSEPPE CACACEAFP

Weekend na torze Silverstone rozpoczął się znakomicie dla Lewisa Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz świata był najszybszy w pierwszym treningu, a i w kwalifikacjach do sprintu nie miał sobie równych, dzięki czemu w sobotnie popołudnie do rywalizacji przystępował z pole position. W pierwszym rzędzie miejsce wywalczył jego następca w ekipie Mercedesa, Kimi Antonelli.

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Pasjonująca walka o podium na Silverstone, Antonelli z kolejnym triumfem w F1

Emocji nie brakowało już od pierwszych okrążeń. Max Verstappen, pierwotnie startujący z trzeciej pozycji, stracił kilka miejsc, co pozwoliło Lando Norrisowi włączyć się do walki o podium z Hamiltonem i dwoma Mercedesami. Wkrótce potem wyprzedził on także George'a Russella, awansując na P3. Walka o ostatnie miejsce na podium toczyła się przez kilka kolejnych okrążeń pomiędzy Norrisem, Verstappenem, Piastrim i Russellem. Pozwoliło to Hamiltonowi i Antonelliemu "uciec" od reszty stawki.

Włoch i Brytyjczyk mniej więcej w połowie sprintu rozpoczęli batalię o triumf. Podczas ósmego okrążenia młody kierowca Mercedesa wreszcie zdołał wyprzedzić rywala z Ferrari i po kilku okrążeniach wypracował sobie przewagę wynoszącą ponad 2 sekundy.

W międzyczasie sędziowie zdecydowali o nałożeniu 10-sekundowej kary na Sergio Pereza za wcześniejsze spowodowanie kolizji z Fernando Alonso. Decyzja ta nie wpłynęła jednak na występ Meksykanina, który sporo tracił do reszty stawki i ostatecznie zakończył zmagania na ostatniej, 22. pozycji.

Ostatecznie linię mety jako pierwszy przekroczył Kimi Antonelli. Drugi był Lewis Hamilton, a ostatnie miejsce na podium wywalczył Lando Norris.

Wyniki sobotniego sprintu:

Na torze Silverstone czekają nas jeszcze sobotnie kwalifikacje i niedzielny wyścig. Relację "na żywo" z jutrzejszych zmagań śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Młody mężczyzna z kręconymi brązowymi włosami patrzący lekko w górę, ubrany w czarną bluzę, neutralne tło sprawia, że cała uwaga skupia się na jego twarzy i wyrazie zamyślenia.
Kimi AntonelliGlyn KirkAFP
Kierowca zespołu Ferrari ubrany w czerwony strój sportowy i czapkę z daszkiem z logo zespołu, stoi na tle ekranu z grafiką nawiązującą do wydarzenia Formuły 1. Po prawej widoczna osoba w podobnym stroju, a wokół panuje atmosfera konferencji prasowej lu...
Lewis HamiltonNICOLAS ECONOMOUAFP
Młody mężczyzna w stroju wyścigowym stojący w boksie wyścigowym, skupiony, z ręką przy twarzy. W tle widać elementy ekipy oraz osoby związane z wydarzeniem motorsportowym.
Lando NorrisTAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP


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