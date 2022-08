Oscar Piastri jest na ustach wyścigowego świata już od 2021 roku, kiedy to w fantastycznym stylu wywalczył tytuł w Formule 2. Spektakularny sukces niestety nie dał mu biletu do królowej sportów motorowych, nad czym fani ubolewają do dziś. Na szczęście w sezonie 2023 sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Utalentowany kierowca z Australii nie tylko znajdzie się w elitarnym gronie najszybszej dwudziestki świata, ale i otrzyma bolid, który umożliwi mu regularne zdobycze punktowe. Alpine doszło dziś do porozumienia z jego managerem i przedstawiło 21-latka jako następcę Fernando Alonso.

Wygrali walkę o swojego juniora

Pomimo tego, że młodzian należy do akademii francuskiej stajni i pełni w tym roku funkcję rezerwowego, to podpis pod kontraktem nie był wcale taki oczywisty. Początkowo team z Enstone planował wypożyczenie zawodnika do Williamsa, lecz gdy stało się jasne, iż Fernando Alonso opuści zespół, natychmiastowo zmieniono decyzję. Dziennikarze informowali też o zainteresowaniu ze strony McLarena, lecz jak widać do transferu ostatecznie nie doszło.

- Oscar to wyjątkowy talent. Jesteśmy dumni, że zaufaliśmy mu kilka lat temu i przeprowadziliśmy go przez wymagającą drogę do Formuły 1. Dzięki naszej współpracy widzieliśmy na własne oczy jak szybko się rozwija i stawia kolejne kroki w swojej karierze. To, że zasłużył na miejsce w zespole pokazały ostatnie miesiące, kiedy świetnie wywiązywał się z roli kierowcy rezerwowego. Wszyscy wierzymy, że stać go na kontynuowanie dobrej passy i w przyszłości będzie stać go na spektakularne sukcesy - oznajmił na łamach formula 1.com Otmar Szafnauer, szef ekipy.

Zespołowym partnerem 21-latka będzie w przyszłym roku Esteban Ocon.

Potwierdzone kontrakty na sezon 2023:

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

McLaren: Lando Norris, Daniel Ricciardo

Alfa Romeo: Valtteri Bottas, ?

Alpine: Esteban Ocon, Oscar Piastri

AlphaTauri: Pierre Gasly, ?

Haas: Kevin Magnussen, ?

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Williams: ?, ?