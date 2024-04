Sebastina Vettel to jeden z najbardziej znanych kierowców Formuły 1. Na swoim koncie ma wywalczone cztery tytułu mistrza świata (2010, 2011, 2012 i 2013) i 53 triumfy w zawodach. Reprezentował teamy Scuderia Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari i Aston Martin. W 2022 roku gwiazdor sportów motorowych przekazał kibicom ważną wiadomość . Ogłosił, że po latach rywalizacji z najlepszymi kończy karierę. Reklama

Poruszające słowa Sebastiana Vettela. Powiedział o tym wprost

36-letni mężczyzna, który raczej unikał mediów społecznościowych, założył nawet profil na Instagramie, aby osobiście ogłosić fanom ten komunikat.

"Pewnie powinienem zacząć od długiej listy osób, którym powinienem podziękować. Ale czuję, że ważniejsze jest, abym wytłumaczył powody mojej decyzji. Kocham ten sport. Był on w samym centrum mojego życia. Ale tak jak jest życie na torze, mam też życie poza nim. Bycie kierowcą wyścigowym nigdy nie było jedyną rzeczą, z którą się identyfikowałem. Wierzę, że powinniśmy się identyfikować przez to, kim jesteśmy i jak traktujemy innych, a nie przez to, co robimy" - oznajmił gwiazdor Formuły 1 w specjalnym materialne.

"Jestem Sebastian, ojciec trojga dzieci, mąż cudownej kobiety. Jestem ciekawy, interesują mnie ludzie, którzy mają pasję. Mam obsesję na punkcie perfekcji. Jestem tolerancyjny, uważam, że wszyscy mamy te same prawa do życia, bez względu na to, jak wyglądamy, skąd pochodzimy i kogo kochamy. Kocham być na zewnątrz, kocham naturę i jej cuda. Jestem uparty i niecierpliwy. Bywam też wkurzający. Lubie rozśmieszać ludzi. Lubię czekoladę i zapach świeżego chleba. Mój ulubiony kolor to niebieski. Wierzę w zmianę i to, że każda mała rzecz ma znaczenie. Jestem optymistą i wierzę, że ludzie są dobrzy" - zaznaczył Vettel. Reklama

Sportowiec zdradził, że po zakończeniu kariery planował skupić się na rodzinie i dzieciach. Zdradził fanom, że z optymizmem rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Mimo oficjalnych pożegnań, utytułowany reprezentant Niemiec wciąż jest blisko sportów motorowych.

Zaskakujący komunikat w sprawie Sebastiana Vettela. Wróci?

36-latek w ostatnim czasie miał okazję testować samochód Porsche na torze w Le Mans. I jak się okazuje, wspomnienia z wyścigów odżyły. Czterokrotny mistrz świata wyjawiła, że z uwagą śledzi poczynania kolegów po fachu.

"Kiedyś mówiłem, że nie wiem, czy dojdę do punktu, w którym powiem: chcę wrócić. Kto wie, co przyniesie przyszłość. W tej chwili też nie ma takiego tematu, ale nadal nie mogę wykluczyć, że tak się stanie" - wyznał w wywiadzie z telewizją RTL.

Zawodnik sam zasugerował, że może wrócić do sportu. Miał nawet spotkanie z szefem Mercedesa Toto Wolffem.

''Rozmawiam z wieloma ludźmi, bo ich znam, ale niezbyt konkretnie. To znaczy oczywiście, że przychodzi mi to do głowy (wznowienie kariery - dod. red). Myślę o tym, ale to nie jest główna myśl" - podkreślił Sebastian Vettel. Reklama

