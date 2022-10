Wielka zmiana w Formule 1! Gigant wchodzi do gry

Niemiecki gigant już w sierpniu poinformował, że dołączy do rywalizacji w królowej motosportu. Wówczas nie podano jednak szczegółów dotyczących tego projektu. Wiadomo było, że firma połączy się z istniejącym już teamem. Wszystko wskazywało na to, że będzie to szwajcarski Sauber, ale na oficjalne potwierdzenie przyszło kibicom poczekać do teraz.

Formuła 1: Audi połączy się z Sauberem i wystartuje jako zespół fabryczny

26 października wydany został oficjalny komunikat. Sauber w lakonicznym oświadczeniu poinformował, że Niemcy kupią udziały w firmie. Nie wiadomo, jak duży będzie to pakiet oraz kiedy transakcja zostanie sfinalizowana.

Pewne jest natomiast, że w sezonie 2026 zespół wystartuje pod nazwą Audi. Sauber będzie odpowiadał za projekt i budowę auta, a także działanie zespołu wyścigowego. Nowy gracz - Audi - zajmie się z kolei jednostką napędową. Pierwsze testy silnika mają ruszyć w 2025 roku.

Do końca sezonu 2023 Sauber będzie startował w wyścigach jako Alfa Romeo. Później umowa wygaśnie, a w latach 2024-2025 szwajcarski zespół najprawdopodobniej wróci do historycznej nazwy. Od sezonu 2026 w stawce pojawi się natomiast brand Audi.

Jakub Żelepień, Interia