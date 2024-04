Wielka rewolucja w F1? To dla niektórych może być szok. Start rozmów kwestią czasu

Wieje nudą w tegorocznych zmaganiach najszybszych kierowców globu . Od początku sezonu w stawce dominuje Max Verstappen, który jedyną porażkę zaliczył w Australii, po tym jak na samym początku doszło do awarii jego samochodu. Holender w pozostałych rundach nie dawał rywalom żadnych szans i świetną formę potwierdził także pod koniec kwietnia w Chinach. W Szanghaju mistrz świata prowadził praktycznie od startu do mety. Fotel lidera stracił jedynie ze względu na obowiązkową zmianę opon. W klasyfikacji generalnej przewaga 26-latka nad resztą stawki robi się coraz większa.

To właśnie z klasyfikacją generalną związane są najnowsze zmiany, które najprawdopodobniej już od przyszłego roku zawitają do Formuły 1. Portal Motorsport.com dotarł do informacji związanych z nowym systemem punktacji. Organizatorzy zmagań chcą w przyszłości przyznawać punkty więcej niż dziesięciu kierowcom za dobry występ w głównym wyścigu. Liczba ta ma zostać zwiększona do dwunastu. Środowisko te wieści odebrało z umiarkowanym zadowoleniem. Z jednej strony dzięki powinno zrobić się wtedy ciekawiej, bo szansę na "oczka" otrzymają gorzej radzące sobie ekipy. Z drugiej jednak mnóstwo fanów przyzwyczaiło się już, że od sezonu 2010 co weekend punktuje tylko pierwsza dziesiątka.