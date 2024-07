Wielka dramaturgia i dwie czerwone flagi na Węgrzech. Max Verstappen pokonany

Przed sobotnią czasówką nad Hungaroringiem pojawiły się ciemniejsze chmury. Zaczął padać lekki deszcz. W alei serwisowej było dość mokro, co mogło zwiastować ciekawą rozgrywkę w kwalifikacjach. Na początku Q1 Guanyu Zhou zameldował przez radio, że opady się nasilają, ale kierowcy nie zdecydowali się na zdjęcie opon przeznaczonych na suchą nawierzchnię. Asfalt był jednak zdradliwy, sprawiał problemy George'owi Russelowi, Loganowi Sargeantowi (lekko uszkodzone przednie skrzydło), czy Sergio Perezowi.

Ostatni z wymienionych pogorszył i tak już słabą swoją pozycję w Red Bullu. Na siedem minut przed końcem pierwszego segmentu stracił przyczepność tylnej osi w drugim sektorze i rozbił bolid. Oznaczało to, że po raz kolejny Max Verstappen będzie osamotniony w walce z McLarenami i Mercedesami. 19., 8., 8., 16., 16., 11. - to miejsca Meksykanina w "czasówkach" z ostatnich rund.

Gdy auto Pereza przez kilka minut było ściągane z toru, zdążyło się rozpadać nieco mocniej. Wydawało się, że już nikt nie poprawi czasów w Q1, ale w końcówce warunki się poprawiły na tyle, by Daniel Ricciardo przeskoczył na chwilę z 15. miejsca na 1. Do Q2 nie weszli Perez, sensacyjnie George Russell, Guanyu Zhou, Esteban Ocon i Pierre Gasly. Zawodnik Mercedesa w końcówce wyjechał na tor nieco zbyt szybko, gdy nie było jeszcze tak sucho. Miał pretensje do zespołu, że nie zalano mu paliwa na większą liczbę pomiarowych okrążeń niż jedno.