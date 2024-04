Poznaliśmy oficjalny terminarz na sezon 2025 w Formule 1. Zazwyczaj był on podawany późnym latem, więc kwietniowe ogłoszenie kalendarza wielu zdziwiło. Składa się on ponownie z 24 rund. Inauguracyjne Grand Prix odbędzie się w Australii 16 marca. Po raz ostatni Melbourne gościło pierwszy wyścig roku przed pięcioma laty, kiedy do królowej motorsportu wracał Robert Kubica. W "pandemicznym" sezonie 2020 zaszczyt ten należał do toru Spielberg w Austrii, a ostatnie cztery inauguracje miały miejsce w Bahrajnie.

