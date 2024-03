Ważna decyzja w Red Bullu. Wymiana tuż przed kwalifikacjami

Podczas trzeciego treningu zdecydowanie więcej niż o Maksie Verstappenie mówiło się o nietypowej sytuacji w Williamsie. Brytyjski zespół po poważnym wypadku Aleksa Albona podjął trudną decyzję i udostępnił Tajowi samochód Logana Sargeanta, który w piątek przejechał dwa czyste treningi. Amerykanin natomiast do końca weekendu otrzymał przymusowe wolne, z czego oczywiście nie jest zadowolony. Kibice zresztą również. - Skandal, tak się nie powinno robić - to najczęstsze słowa znajdowane widziane przez nas w mediach społecznościowych.

Reklama

- Żaden kierowca nie chciałby oddać miejsca komuś innemu w swoim bolidzie. Nigdy nie chciałbym, aby coś takiego wydarzyło się w moim przypadku. Logan od zawsze jest wielkim profesjonalistą oraz zespołowym graczem. Wiem, że to nie było dla niego łatwe. Nie rozmyślam jednak za bardzo o tej sytuacji, tylko skupiam się na maksymalizacji naszego potencjału oraz dalszej pracy z zespołem. Musimy spisać się jak najlepiej - powiedział Alex Albon w specjalnym komunikacie Williamsa. Taj szybko przystosował się do nowych warunków, bo trzeci trening ukończył na trzynastej lokacie. Gdyby to były kwalifikacje, ze spokojem awansowałby do Q2.

Reklama Hamilton testuje nowy bolid Mercedesa na Silverstone przed pożegnalnym sezonem. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Max Verstappen już z nowym silnikiem

W górnych rejonach tabeli czasów obejrzeliśmy mały przedsmak najważniejszej czasówki weekendu. Do ostatnich sekund nie wiedzieliśmy, który z kierowców zjedzie do garażu na pierwszym miejscu w rankingu. Długo wymarzoną pozycję okupował Max Verstappen, jednak rzutem na taśmę Holendra o zaledwie 20 tysięcznych sekundy przebił Charles Leclerc. - Czy to w końcu ten moment? - pytają się fani, liczący na przerwanie dobrej serii Red Bulla i w końcu zwycięstwo kogoś jadącego w innym teamie. Reklama

Na tę chwilę ciężko powiedzieć czy dziś i jutro dojdzie do niespodzianki. Co prawda reprezentanci austriackiej stajni ani razu nie uplasowali się na czele we wszystkich treningach w Australii, lecz coś podobnego widzieliśmy przecież w Bahrajnie. A co stało się później w kwalifikacjach? Tego chyba już nie trzeba przypominać. Na koniec dodamy jeszcze, że szybko w tym sezonie nowy silnik otrzymał Max Verstappen. O karze cofnięcia na starcie nie ma mowy, bo Red Bull skorzystał z bezkarnej puli. Ta jednak może się wkrótce wyczerpać.

Wyniki 3. treningu przed Grand Prix Australii:

Max Verstappen / Douglas Magno / AFP

Max Verstappen / JIM WATSON / AFP