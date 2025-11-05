Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wandale zniszczyli grób legendy motorsportu. "Brakuje nam słów"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Grób Bruce'a McLarena, legendarnego kierowcy i założyciela zespołu McLaren F1 Team, został zniszczony przez nieznanych sprawców. Miejsce spoczynku nowozelandzkiego mistrza w Auckland pokryto farbą i wybielaczem, uszkadzając także sąsiednie nagrobki. Fundacja imienia McLarena nie kryje oburzenia, podkreślając, że "brakuje słów, by zrozumieć, dlaczego ktoś mógł to zrobić".

Wandale zniszczyli grób Bruce'a McLarena
Wandale zniszczyli grób Bruce'a McLarenaTwitter/SoyMotor, Bernard CahierGetty Images

Bruce McLaren był jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w historii motorsportu. Urodzony w 1937 roku w Auckland, już jako nastolatek marzył o ściganiu się na najwyższym poziomie. Jego talent, pasja i inżynierska precyzja szybko uczyniły z niego ikonę wyścigów. W barwach Cooper Car Company odnosił pierwsze sukcesy w Formule 1, stając się jednym z najmłodszych zwycięzców Grand Prix.

Jednak prawdziwym dziedzictwem McLarena okazało się coś więcej niż jego osiągnięcia za kierownicą - w 1963 roku założył własny zespół wyścigowy, McLaren F1 Team, który wkrótce miał na zawsze odmienić historię sportów motorowych.

Jako kierowca i konstruktor McLaren odnosił sukcesy nie tylko w Formule 1, ale i m.in. w słynnym wyścigu 24h Le Mans. Ścigał się w bolidach własnej konstrukcji, które z czasem stały się symbolem innowacji, prędkości i niezawodności.

Dziś McLaren to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów F1, mający na koncie liczne mistrzostwa świata oraz współpracę z legendami takimi jak Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Hakkinen czy Lewis Hamilton. Niestety, sam Bruce nie doczekał czasów, gdy jego zespół dominował na torach świata. Zginął tragicznie w 1970 roku podczas testów nowego samochodu na torze Goodwood w Anglii. Spoczywa na cmentarzu Waikumete w Auckland, obok swojej żony Patricii oraz najbliższej rodziny.

Zobacz również:

Rodzina Michaela Schumachera do tej pory nie zaznała spokoju
Sportowe życie

Burza wokół rodziny Schumachera. Padły potworne oskarżenia, sprawa trafiła do sądu

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Grób Bruce'a McLarena zniszczony przez wandali

    Niestety, miejsce spoczynku legendy Formuły 1 stało się ostatnio celem wandali. Jak poinformowała fundacja Bruce'a McLarena, nieznani sprawcy zniszczyli jego grób oraz sąsiednie nagrobki należące m.in. do jego najbliższych, rozlewając na nich farbę i żelowy wybielacz.

    "Brakuje nam słów, by zrozumieć, dlaczego ktoś miałby to zrobić" - przekazali przedstawiciele fundacji w mediach społecznościowych. George Stewart-Dalzell ze Straży Cmentarnej, odpowiedzialna za naprawę zniszczeń, przyznała w rozmowie z "Stuff": "Miałam ochotę płakać, gdy to zobaczyłam. Byłam zdruzgotana".

    Uszkodzeniu uległo kilkanaście nagrobków, co wskazuje, że dewastacja nie była wymierzona wyłącznie w rodzinę McLarenów. Sprawca, jak przypuszcza Stewart-Dalzell, mógł błędnie sądzić, że "czyści" stare pomniki. Efekt był jednak tragiczny: zniszczone porcelanowe portrety i poważne uszkodzenia kamienia.

    Straż Cmentarna zapowiedziała, że odnowi grób rodziny McLarenów na własny koszt, nie pobierając żadnych opłat. Michael Clark z fundacji McLarena podkreślił, że sprawca prawdopodobnie potrzebuje pomocy psychologicznej i zaapelował, by "zostawił rodzinny grób w spokoju".

    Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1Marek Wicher INTERIA.PL
    Kierowca wyścigowy podpisuje autograf, ubrany w biały kombinezon z naszywkami sponsorów, otoczony przez grupę ludzi skupionych wokół niego.
    Bruce McLarenBernard CahierGetty Images
    Kierowca wyścigowy w kombinezonie i kasku siedzi w kokpicie bolidu wyścigowego, zakładając rękawice, obok stoi inna osoba wpatrująca się w kierowcę.
    Bruce McLarenBernard CahierGetty Images
    Kierowca wyścigowy siedzi w bolidzie, ubrany w kombinezon i kask ochronny z goglami, rozmawia z dwoma mężczyznami pochylonymi nad kokpitem. Widoczne szczegóły samochodu wyścigowego i elementy toru w tle.
    Bruce McLarenBernard CahierGetty Images
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja