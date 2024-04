W końcu postawił się Verstappenowi. Decydowały setne sekundy

Kwalifikacje mogły się podobać nawet najbardziej wymagającym kibicom. W sobotni poranek polskiego czasu sypnęło kilkoma niespodziankami. Do drugiego segmentu nie awansował chociażby Lance Stroll, który został wręcz upokorzony przez Fernando Alonso. Hiszpan rozpoczął zmagania od drugiej lokaty w Q1, a następnie regularnie znajdował się w ścisłej czołówce, by finalnie zaklepać sobie jutro przyzwoite piąte pole. Legendarny zawodnik miał pewnie apetyt na więcej, lecz pozostali kierowcy byli nie do ruszenia. W innej lidze tradycyjnie znajdował się Red Bull. - Nie wiem co mam zrobić, żeby pojechać szybciej. Myślałem, że to dobre okrążenie - mówił przez radio reprezentant Astona Martina.

Reklama