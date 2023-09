Verstappenowi puszczają nerwy. „Nie da się tym jeździć”

Tegoroczna dominacja Red Bulla wreszcie może zostać zakończona w Singapurze. Na to przynajmniej wskazują wyniki wszystkich dotychczas rozegranych treningów. Najlepszy występ reprezentanci liderów klasyfikacji konstruktorów zaliczyli tak naprawdę na otwarcie, kiedy to Max Verstappen uplasował się jedynie za duetem kierowców Ferrari. Późniejsze jazdy to jednak jeden wielki dramat zarówno dla mechaników, którzy mają pełne ręce roboty, jak i mocno zdenerwowanych tym faktem kierowców.