Verstappen znów najszybszy. Czy ktoś zdoła mu zagrozić?

Po wczorajszych treningach, w których oglądaliśmy aż dwie czerwone flagi, ten dzisiejszy w końcu pozwolił zawodnikom na godzinę nieprzerwanej jazdy . Nie obyło się jednak bez nerwowych sytuacji. Gorąco zrobiło się między innymi w McLarenie i to nie tylko z powodu pięknej pogody. Podczas wyprzedzania jednego z rywali kontrolę nad bolidem na moment stracił Lando Norris i gdyby nie szerokie pobocze w tej części toru to prawdopodobnie skończyłby w bandzie.

Choć obu reprezentantom stajni z Woking udało się uniknąć rozbicia samochodów, to i tak nie mają powodów do zadowolenia. Jak na razie pomarańczowe auta nie zachwycają i doskonałym na to dowodem są dalekie pozycje Brytyjczyka oraz Australijczyka w FP3. Samo pokonanie równie kiepsko spisującego się Nycka de Vriesa zdecydowanie nie jest bowiem powodem do dumy. Na ich szczęście, do kwalifikacji pozostało trochę czasu, więc jeszcze mechanicy mają pole do popisu.